Medico balla e si filma in sala operatoria con la paziente addormentata È già sotto accusa per omicidio colposo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Stavando in, proprio mentre laanestesia, era, immobile sul tavolo operatorio, in attesa dell’intervento. A riportare la notizia è Repubblica che pubblica anche il video delche sarebbe stato lui stesso ad effettuare con il suo telefonino. Succede nella Clinica Costa di Formia, protagonista della vicenda lo stesso professionista imputato perin quanto ritenuto responsabile del decesso di una 21enne che, sempre nella stessa, struttura, si eraposta ad un intervento di rinoplastica. Ma non solo. La clinica è anche al centro di un altro processo per truffa ai danni della Regione Lazio, in relazione ad alcuni rimborsi mai ...

Fanpage.it

Battute, musica e balletti in sala operatoria, mentre un paziente, sottoposto ad anestesia, è immobile sul tavolo operatorio per un intervento. Il protagonista di una scena del genere all'interno ......- Oggi possiamo ritrovarci nella condizione in cui un paziente fragile si ritrova in ospedale con unno vax che può contagiarlo". L'analisi del grillino fa scattare Capezzone: "È una... Medico balla in sala operatoria con la paziente addormentata. È già ... Il medico imputato per omicidio colposo per la morte di Mariachiara Meta balla al ritmo di musica in sala operatoria davanti ad una paziente addormentata ...Un tempo idolatrato per le visite ai migranti ora viene tirato in ballo per i voti sull'emirato. Il motivo è semplice: si parla di un eroe civile, un cittadino sbarcato negli agi di Bruxelles dopo ave ...