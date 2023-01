Me contro Te – Missione Giungla | Luì e Sofì sulla “cattiva” del film | Viperiana

(Di giovedì 12 gennaio 2023)e Luì tornano al cinema con Mete ilin uscita il prossimo 19 gennaio. In un’intervista a La Repubblica i due ragazzi hanno raccontato alcuni particolaripellicola attesissima dai più piccoli. E tra queste c’è sicuramente l’ingresso di un nuovo personaggio, la cattivissimache proverà a mettere a repentaglio la natura. I due creator cercano così di mandare anche un messaggio ambientalista ai loro piccoli follower diventati in sala veri e propri spettatori. SulLuì spiega: “Il quarto capitolo della saga si apre a nuovi personaggi. Andremo nellaa fermare una nuova. Questa vuole distruggere la natura. Dobbiamo salvarla ...

Il Libraio

...pubblicizzare ciò organizza anche proteste e digiuni che lo portano nel 1993 a fondare la...da questa malattia immergendosi nelle acque di Lourdes e nel 2018 in segno di protestala ...Biagio Conte ha chiuso gli occhi in pace, stamattina, accompagnato dalle preghiere nella'... Il missionario laico che lottava da tempouna gravissima forma di tumore si è spento, a ... I libri dei Me contro Te, la coppia di youtuber amata dai bambini