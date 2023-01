Matteo Richetti colpito da malore in aula | ricoverato al Gemelli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da unin. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove si trovaper accertamenti”. Così in una nota l’Ufficio Stampa di Azione. Il capogruppo del Terzo Polo – secondo quanto viene raccontato – ha accusato un mancamento durante la seduta ed è stato subito accompagnato in infermeria da due colleghi e da lì al pronto soccorso dell’ospedale. Il deputato avrebbe perso anche conoscenza per alcuni istanti ma poi si sarebbe ripreso già durante il trasporto in ambulanza al. Ora la situazione sarebbe stabile e all’ospedale lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso. ...

Agenzia ANSA

Azione - Italia Viva, il capogrupporicoverato al Gemelli dopo un malore in Aula ', capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera , oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato ...La nota dell'Ufficio Stampa di Azione. ", capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'... Malore per Matteo Richetti, ricoverato al Gemelli “Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’ ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...