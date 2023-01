(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - "Fermaa Repubblica italiana e personale". Sergioil nuovoa Repubblica Islamica, Mohammad Reza Sabouri e la felpata cerimonia di routine di presentazionee Lettere credenziali si trasforma in una presa di posizione netta'Italia sulle atrocità del regimeiano nei confronti dei giovani manifestanti. Il capoo Stato, primo tra i vertici istituzionali, ha già espresso in passato il suo sostegno per "la coraggiosa lottae donne e dei giovaniper la libertà, i diritti, i valori'umanità". ...

AGI - Agenzia Italia

... si legge in una nota del Quirinale dopo cheha ricevuto il diplomatico iraniano per la presentazione delle Lettere credenziali . Questa è la linea dell' esecutivo ed è stata esplicitata ...Nel breve colloquioha sollecitato l'ambasciatore a rappresentare presso le autorità della Repubblica islamica dell'Iran l'urgenza di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro ... Mattarella riceve l'ambasciatore dell'Iran, "Condanna e indignazione" Le proteste, le violenze in carcere ("nessuno stupro), la messa a morte di manifestanti ("non pacifici"), ma anche l'accordo sul nucleare ("sarebbe a portata di mano)" e la contrarietà "alla guerra in ...Oltre mille voli negli Stati Uniti sono stati bloccati ieri da un guasto informatico altra notizia è morto il cardinale Pell fu condannato in Australia per presunti abusi ma venne poi assolto non è un ...