MasterChef | prova esterna in Calabria per la bergamasca Sara

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuove sfide tra i fornelli diItalia per laMessaoudi. Nella scorsa puntata, andata in onda su Sky giovedì sera (5 gennaio), la giovane ha reagito con maturità e ironia a un insulto che le è stato rivolto da Francesco Sagarò, un altro dei concorrenti di questa edizione. Nella nuova puntata, che si potrà vedere giovedì 12 gennaio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, le prove riserveranno sorprese e colpi di scena che metteranno in seria difficoltà i cuochi amatoriali. Sotto la Mystery Box, gli aspiranti chef non troveranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. Ma imprevedibilità sarà la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche all’Invention Test, che vedrà i ...