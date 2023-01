MasterChef Italia | su Sky e streaming NOW imprevedibilità | colpi di scena | prova in esterna a Tropea

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Continuano le sfide tra i fornelli die nella serata di giovedì 12 gennaio su Sky disponibile insu NOW, le prove riserveranno sorprese ediche metteranno in seria difficoltà i cuochi amatoriali.Sotto la Mystery Box, gli aspiranti chef non troveranno ingredienti e prodotti per cucinare bensì persone fondamentali nel viaggio verso la realizzazione del loro sogno. Masarà la parola d’ordine che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli imporranno anche...

RicettaSprint

, quinta puntata: colpo di scena per la Masterclass, lacrime in vista. Ecco cosa ...1 ha già visto riprendere 'Le Iene' in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione ...Dalla famiglia alle sue passioni, ecco chi è Lavinia Scotto che si è presentata giovanissima a12. Crescere con i nonni nel loro ristorante di famiglia ha suscitato in Lavinia Scotto una certa curiosità nel mondo culinario. Una curiosità che, col passare degli anni, si è ... MasterChef Italia, il calvario del concorrente: “Affetto da una malattia rara” Il viaggio di MasterChef Italia approderà in Calabria, per la seconda prova in esterna tra l'azzurro del mare e gli inconfondibili profumi mediterranei ...Si rinnova anche l’appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW. MasterChef Italia 12: una puntata all’insegna ...