CalcioMercato.it

Nel frattempo, Beppeè impegnato in un'operazione die cuci per Simone Inzaghi: domani l'incontro decisivo per il futuro dell'Inter. Domani l'incontro con Skriniar: Dumfries si ...... arrivano gli zampognari Eventi [ 07/01/2023 ] CuoreAmicoil traguardo e supera i confini ... Arbitro: Mariadi Sapri. Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona & Nicolò Moroni di Treviglio. ... Marotta taglia e cuce con Dumfries e Skriniar: domani l’incontro decisivo Marotta deve lavorare con degli equilibri delicati in casa Inter e al centro di tutto restano Skriniar e Dumfries: domani l’incontro I nerazzurri in questo mercato di gennaio sono impegnati in una… Le ...Marotta deve lavorare con degli equilibri delicati in casa Inter e al centro di tutto restano Skriniar e Dumfries: domani l'incontro ...