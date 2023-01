Marmolada | procura Trento pronta ad archiviare sul crollo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Ladia chiedere l'archiviazione dell'inchiesta sulla valanga delladel 3 luglio 2022 in cui hanno perso la vita 11 persone. Una decisione che arriva dopo l'attenta lettura della perizia in cui, già nelle indiscrezioni pubblicate a metà dicembre, si parlava di "evento imprevedibile". Nella relazione di 45 pagine - anticipata dal Corriere del Trentino - si evidenzia come il "gigante gelato" che abbraccia laè malato da molto tempo: "In poco più di trent'anni ha più che dimezzato la sua estensione (...) in soli 10 anni avrebbe perso oltre cinque metri di spessore medio e oltre 7,7 milioni di metri cubi di ghiaccio". Quella di Punta Rocca, dove si è verificato il distacco, è una porzione che (dal 2012) a causa dei cambiamenti ...