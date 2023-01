(Di giovedì 12 gennaio 2023) Basta false promesse: solo risposte e interventi concreti. È quello che chiedono glie i docenti dell’istituto professionale “Guglielmo” di Giugliano, ancora in attesa diprovvisorie nei quali essere collocati. Per questo motivo la comunità scolastica si darà appuntamentoprossimo in via Basile, sede del plesso scolastico ormai chiuso da mesi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

...Molti i pendolari piacentini che hanno accumulatoa lavoro e all'università. Trenitalia ha organizzato bus sostitutivi per cercare di tamponare la situazione, con partenza da piazzale... cui aderiscono: Aeroportodi Bologna, Automobili Lamborghini, Caab, Crif, Emil Banca, Ima, ... In un paese che sconta già graviin questo ambito e che rischia, con le più recenti misure ... Marconi, ritardi sulla consegna delle sedi scolastiche: lunedì studenti in corteo Nell’ultimo anno di mandato, il sindaco traccia il bilancio degli interventi che cambieranno il volto della città sul Reno ...CHIOGGIA - Nuova battuta d'arresto per l'entrata in vigore della Ztl nel centro storico insulare. Il tira e molla dura dal 2008. Questa volta, la responsabilità ...