Mara Venier | morto l’amico Roberto Ruggiero | “Te ne sei andato così all’improvviso”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “mio… te ne sei… anche tu mi hai lasciata”. Con queste parole la conduttrice di Domenica In,, ha voluto esprimere su Instagram il suo dolore per la morte del, un avvocato, spesso ospite anche da Maurizio Costanzo, molto amico della conduttrice e di altri volti noti dello spettacolo. Sotto il post di, pioggia di commenti di cordoglio: “Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa”, ha scritto il giornalista Alessi. E ancora: “Mi spiace tantissimo veramente!”, le parole dell’attore (ed ex marito di) ...

Liberoquotidiano.it

Tutto pronto per Domenica in . Nuova puntata, ricca di ospiti come sempre., regina indiscussa della domenica televisiva, si prepara a un altro imperdibile appuntamento. Dalle indiscrezioni trapelate da TvBlog arriveranno in studio i Me contro Te , che saranno ...ricorda l'avvocato Roberto Ruggiero . La carriera dell'avvocato Roberto Ruggiero. Roberto Ruggiero, infatti, aveva difeso il leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi, e ... Domenica In, "prima volta da Mara Venier": indiscrezione-terremoto “Roberto mio… te ne sei andato così all’improvviso… anche tu mi hai lasciata”. Con queste parole la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ha voluto esprimere su Instagram il suo dolore per la morte ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...