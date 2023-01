Mamma investita dal figlio | la follia dopo la richiesta di soldi per la droga 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa travolto con l’auto la madrel’ennesima discussione nata per motivi di natura economica. Tragedia sfiorata a Pianura, periferia ovest di Napoli, dove nella serata di ieri in via Giovanni Brancaccio un uomo di 34 anni, con problemi di droga, ha prima minacciato la madre nel tentativo di ottenere denaro per comprare una nuova dose di droga, poi, come se non bastasse,il litigio si è messo al volante dell’auto della donna per allontanarsi da casa. Quest’ultima, ha tentato invano di fermarlo ma è stata travolta dalla vettura. Decisivo l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli allertati dal 112 che hanno intercettato il 34enne a 200 metri dall’investimento, in via Vicinale dei Monti. L’uomo è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Per la vittima ...