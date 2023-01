Agenzia ANSA

Un grande ciclone ha colpito lo stato americano della California con una pioggia fino a 18 centimetri nella giornata di ieri (mercoledi' 11 gennaio 2023), ha detto il National Weather Service, dopo ...Ilha investito il Golden State, tempeste, inondazioni e frane hanno causato numerose vittime e danni, costringendo le autorità a dichiarare lo stato d'emergenza Maltempo in Usa, salvataggi ed evacuazioni nelle citta' allagate della California - Mondo I cieli d'America ieri si sono trasformati in una gigantesca no-fly zone per diverse ore, a causa di un cortocircuito informatico ...ORLANDO - Cosa succede nei cieli americani Ammesso che non ci sia alcun giallo, attacco cyber o complotto, dietro al disastro operativo di ieri, come è possibile che il sistema aereo più grande del m ...