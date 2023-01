Malore per Matteo Richetti alla Camera Il capogruppo di Azione ricoverato al “Gemelli”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In mattinata era intervenuto in aula a sostegno dei giornalisti dell’agenzia Dire, coinvolti in un complicato piano di ristrutturdell’azienda. Nel pomeriggio ile il conseguente ricovero al, dov’è tuttoraper accertamenti. Sono ore di apprensione perdi-Italia Viva a Montecitorio mentre da ogni parte politica piovono espressioni di solidarietà, incoraggiamento e auguri di pronta guarigione. Le prime ad arrivare sono quelle della maggioranza. «A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia auguro pronta guarigione al collega», fa sapere Tommaso Foti, presidente del gruppo di FdI. A ...

Agenzia ANSA

... oggi pomeriggio è stato colto da unin Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato...... nel pomeriggio, a Duino Aurisina, dove una donna è morta dopo aver accusato un gravein ...quasi un'ora. Purtroppola donna non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Malore per Matteo Richetti, ricoverato al Gemelli Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, nel pomeriggio è stato colto da un malore in Aula.DUINO AURISINA - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, una donna è stata colta da un grave malore in strada, vicino alla caserma dei Carabinieri di Duino. A ...