Malore improvviso in Aula | il deputato Richetti trasportato d' urgenza al Gemelli

ilgazzettino.it

Il deputato Matteo Richetti , capogruppo alla Camera di Azione - Italia Viva , è stato improvvisamente colto da unin Aula. A riferirlo è l'ufficio stampa di Azione, spiegando che, immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, Richetti è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, ...Il modenese Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da unmentre si trovava in Aula alla Camera. Subito soccorso dal personale sanitario di Montecitorio, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli. Ora è ricoverato per ... Malore improvviso, Anna Maione morta a 15 anni per un aneurisma cerebrale: era una promessa del volley È stato colpito da malore questo pomeriggio Matteo Richetti, deputato, ex esponente del pd, al momento è ricoverato al Gemelli ...Il deputato Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione-Italia Viva, è stato improvvisamente colto da un malore in Aula. A riferirlo è l’ufficio stampa di ...