Malinovskyi su Gasperini | «Mi diceva che segnavo poco Invece facevo tanti goal»

Goal Italia

In fondo anche lo stesso allenatore della squadra bergamasca, Gian Piero, si è espresso e ... soprattutto nel reparto offensivo:è stato ceduto da poche ore; i reduci Zapata e ......ha bisogno degli assist del suo numero 10. ORA BOGA RESTA QUA - Nato a Marsiglia, proprio la città che ieri sera è diventata patria di. Per l'ucraino, con l'arrivo di Lookman, ... Malinovskyi e le incomprensioni con Gasperini: "Mi diceva di non tirare in porta" Il calciatore ucraino, appena trasferitosi al Marsiglia, ha già esordito in Ligue 1 con la nuova maglia Appena trasferitosi al Marsiglia, Tudor l’ha inserito nei convocati per la gara contro il Troyes ...L'ucraino è entusiasta della nuova avventura al Marsiglia: "Per me è un grande passo in avanti venire qui". Il soggiorno francese con la maglia del Marsiglia è iniziato con un'ammonizione 'lampo' a po ...