Malinovskyi rivela | “Gasperini non voleva che tirassi troppo dalla distanza”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ruslanha già iniziato la sua avventura con l’Olympique Marsiglia: dopo l’ufficialità di lunedì e l’esordio di mercoledì, è arrivata anche la conferenza stampa di presentazione. E non sono mancate le dichiarazioni sul suo passato all’Atalanta. “Quest’anno non è stato facile e sappiamo perché, ma ho fatto tante cose buone in Italia, ho sempre lavorato e dato tutto. Venire qui è un grande passo avanti: questa squadra vuole sempre vincere, punta ad alzare trofei. All’Atalanta ho fatto tanti ottimi risultati, ma c’erano altre squadre con più pressione: Juve, Inter, Milan. Qui c’è più pressione”, ha spiegato l’ucraino. Uno dei temi toccati è stato quello del tiro, uno dei punti di forza del classe 1993: “Ho fatto tanti gol da lontano.mi diceva di non tirare...