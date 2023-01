(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ruslanha già iniziato la sua avventura con l’Olympique Marsiglia: dopo l’ufficialità di lunedì e l’esordio di mercoledì, è arrivata anche la conferenza stampa di presentazione. E non sono mancate le dichiarazioni sul suo passato all’Atalanta. “Quest’anno non è stato facile e sappiamo perché, ma ho fatto tante cose buone in Italia, ho sempre lavorato e dato tutto. Venire qui è un grande passo avanti: questa squadra vuole sempre vincere, punta ad alzare trofei. All’Atalanta ho fatto tanti ottimi risultati, ma c’erano altre squadre con più pressione: Juve, Inter, Milan. Qui c’è più pressione”, ha spiegato l’ucraino. Uno dei temi toccati è stato quello del tiro, uno dei punti di forza del classe 1993: “Ho fatto tanti gol da lontano.mi diceva di non tirare...

Malinovskyi rivela: "Gasperini non voleva che tirassi troppo dalla distanza" Il retroscena del centrocampista ucraino: "Il mister mi diceva che segnavo 1-2 gol ogni 100 tiri in un campionato: io ne ho fatti di più...". E aggiunge: "Pensavo di venire già ad agosto. Qui un grand ...A due giorni dall'ufficialità del suo trasferimento, l'ucraino è entrato in campo al 67' ed è stato subito ammonito per un fallo da dietro ...