Malinovskyi debutta col Marsiglia | il commento di Tudor VIDEO

tuttosalernitana.com

Commenta per primo Riceve palla da, con una sterzata mette a terra un avversario e di piatto sinistro segna il primo gol in Serie A. Benvenuto in Italia, Lookman . C'è chi dice che per adattarsi ai metodi di Gasperini ci ...Commenta per primo Dopo il terzo posto nel girone di Champions League , l'Atalantain questa edizione di Europa League affrontando l'Olympiacos negli spareggi di accesso agli ..., ... Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 gennaio Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...