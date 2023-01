Malinovskyi a Marsiglia | esordio col giallo | ammonito dopo 25 secondi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Arrivo in città lunedì,mercoledì. Ruslannon ha dovuto aspettare molto per fare il suo debutto ufficiale con l’Olympique, che lo ha prelevato dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. L’ucraino è entrato in campo al 67? della partita sul campo del Troyes giocando come interno destro nel centrocampo a tre. E ci ha messo appena 25per rimediare il suo primo cartellino. L’ex nerazzurro si è reso colpevole di un fallo da dietro in tackle su un avversario. Il suo primo highlight in Ligue 1, a cui ha fatto seguito qualche buona chiusura che ha comunque soddisfatto i tifosi. Ai quali ha peraltro voluto regalare la propria maglia subitoil match. 1?er match et 1?er maillot offert aux supporters pour Ruslan ...

