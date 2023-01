Mal | chi sono i figli Kevin Paul e Karen Art Couling | “È stato difficile il rapporto”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Sorpresa qualche mese fa per Mal in diretta a Oggi è un altro giorno. Idi Mal,Arthanno registrato un videomessaggio per lui in cui, però, ammettono che il loroultimamente non èidilliaco e che, anzi, cistate molte discussioni. Nonostante questo, il messaggio si conclude con un ‘ti vogliamo bene’. “Cos’è successo?” chiede allora la Bortone al suo ospite, Mal spiega “Non posso dire niente, hanno un’età. Vogliono essere indipendenti e scegliere loro cosa fare e a volte mi innervosiscono.” Mal vorrebbe dunque dirigere maggiormente la vita dei suoi, dando loro consigli ma i due ragazzi, di 19 e 23 anni, si ritengono ormai abbastanza adulti per poter ...

Corriere dell'Umbria

... che quando si parla male di noi stessi vi sia spesso un codazzo di persone che si uniscono aparla male per primo, spesso rincarando la dose; 2 - non mi risulta, ma forse sono ioinformato, ...I naufraghi hanno sofferto anche didi mare, così come lo staff di Msf. "Un'inutile sofferenza -... - prosegue - Il rifiuto è stato categorico, senza posto per una trattativa eha sofferto sono ... Mal, chi è. La moglie Renata, gli amori, la musica e Furia cavallo del west Mal, l’appassionato cantante, ci ha deliziato con la sua musica accattivante per anni. Conosceteli meglio scoprendo la loro età, la loro biografia ...Ha impugnato il microfono in occasione del matrimonio della sorella maggiore, e da allora non l’ha più abbandonato. Proveniente da una famiglia umile, in quanto il padre è stato muratore, anche il gio ...