Mafia | Consulta | su divieto cellulare decide giudice | non questore

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel caso di condannati per delitti non colposi, ilpuò "proporre" ildi possedere o utilizzare, in tutto o in parte, "qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente" e, dunque, anche i telefoni cellulari ma "non gli compete di adottare il provvedimento, poiché l`articolo 15 della Costituzione non lo consente: la decisione non può che essere dell`autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione". Lo afferma la Corte costituzionale, nella sentenza 2/2023 del 20 dicembre 2022, redattore ilZanon. La questione era stata sollevata dal tribunale di Sassari. Ildoveva infatti pronunciarsi "sulla responsabilità penale di A. L." che era "stato colto in possesso di un ...