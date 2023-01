Maestra muore in un incidente stradale mentre si reca al lavoro Il ricordo straziante degli alunni | “Ci mancherai tantissimo”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un insegnante di religione, originaria della provincia di Ragusa, è stata vittima di unavvenuto lungo la Statale 117 bis Gela-Piazza Armerina. Nello scontro tra la sua vettura e un camion, oltre alla vittima, sono rimasti feriti altre persone. Laè deceduta in ospedale per le gravi lesioni riportate nell’impatto L'articolo .

Nonostante l'intervento dell'elisoccorso purtroppo però per la non c'è stato nulla da fare. A scontrarsi, per motivi in ...Tanti i messaggi sulla sua pagina facebook: 'Cara Carmela... Grazie per i tuoi insegnamenti, per le risate che abbiamo fatto alla scuola elementare...ancora mi ricordo la tua risata'. Valanga travolge due escursionisti sul Nuvolau: Giulia, maestra di sci, muore a 34 anni Una maestra, originaria della provincia di Ragusa, è stata vittima di un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 117 bis Gela-Piazza Armerina. Nello scontro tra la sua vettura e un camion, oltre ...