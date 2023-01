Maccarani sospesa dalla direzione tecnica | ma resta allenatrice della ritmica

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Emanuela, sotto procedimento sportivo e ordinario per presunti maltrattamenti e abusi psicologi dopo le denunce di alcune ex ginnaste,al suo posto disquadra ...

Emanuela, sotto procedimento sportivo e ordinario per presunti maltrattamenti e abusi psicologi dopo le denunce di alcune ex ginnaste, resta al suo posto di allenatrice della squadra nazionale di ...ROMA . Emanuelaè statadall'incarico di direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica. Resta però come allenatrice. L'interim come dt viene assunto dal presidente federale Tecchi. Lo ha ... Scandalo ritmica, Emanuela Maccarani sospesa come direttrice della tecnica della Nazionale: ma resta allenatr… Le decisioni del consiglio straordinario della Federazione alla presenza di Malagò. La direzione tecnica presa ad interim dal presidente Gherardo Tecchi ...