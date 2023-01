Ma nuit | la recensione | se una notte a Parigi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladi Ma, istantanea di unana tra i flussi di coscienza, le paure e le noie di una coppia di ragazzi che si incontrano per caso. È un cinema di sensazioni, distorsioni e girovagare quello a cui dà vita Antoinette Boulat con un'opera prima, Ma, scritta in punta di penna, un film di grazia rara che dal 12 gennaio arriva in sala dopo essersi meritato la vetrina della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Un flusso ininterrotto di pensieri, riflessioni esistenziali e tirate filosofiche, senza che per questo il racconto degeneri nella verbosità fine a se stessa, come proveremo a spiegare nelladi Ma. Istantanea di una generazione perduta L'immaginario attorno a cui ruota Ma ...