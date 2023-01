Lutto nella musica | addio al famoso artista | aveva suonato con Johnny Depp

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il mondo dellaha dettoal leggendario chitarrista rock Jeff Beck, morto lo scorso 10 gennaio 2023, all’età di 78 anni. Col il suo talento, Beckridefinito laper chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l’heavy metal, il jazz rock e il punk. Il musicista di recenteinciso un album con, che è rimasto devastato dalla notizia della morte dell’amico. Jeff Beck è morto:al leggendario chitarrista “Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Jeff”, ha annunciato la pagina Twitter del musicista britannico. Il chitarrista ha riscritto la storia dellarock. Nel 1965 entrò negli Yardbirds per rimpiazzare Eric Clapton. Tre anni dopo ...

