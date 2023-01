Euronews Italiano

Ilprovinciale di Bolzano ha approvato a larga maggioranza un documento di voto dell'... messi in atto nel tentativo di allontanare il, purtroppo si erano rivelati poco efficaci". In ...Ilcomunale ha approvato ieri all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e l'... A presentare l'atto il gruppo del Pd formato da Rosario Arcoleo, Giuseppe, Fabio Giambrone, Carmelo ... Lupo: consiglio Alto Adige, facilitare l'abbattimento BOLZANO. Approvata a larga maggioranza dal consiglio provinciale la mozione dal titolo “ Grandi carnivori: sì all’abbattimento, laddove necessario, in tempi rapidi e senza ostacoli burocratici”, nella ..."Poche cose danno soddisfazione come iniziare l’anno nuovo con la lettura di un libro accattivante..." dal blog di M. Mogetta ...