L’Ungheria è pronta a fare causa all’UE per i tagli ai fondi Erasmus

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il governo ungherese avvierà un’azione legale contro il braccio esecutivo dell’Unione Europea se non riuscirà a raggiungere un accordo sui finanziamenti comunitari per i programmi di studio all’estero delle università, ha dichiarato giovedì un ministro del governo.aiIl mese scorso sono stati congelati oltre 12 miliardi di euro diUE

EuropaToday

La Molisana Magnolia Campobasso èa tuffarsi sul secondo ...a tuffarsi sul secondo confronto del girone di ritorno con'... venerdì 13 e sabato 14 gennaio in un torneo internazionale in...La Molisana Magnolia Campobasso èa tuffarsi sul secondo ...a tuffarsi sul secondo confronto del girone di ritorno con'... venerdì 13 e sabato 14 gennaio in un torneo internazionale in... Nuovo scontro tra Orbán e l'Ue: il blocco dei fondi mette a rischio le università ungheresi