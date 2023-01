Agenzia ANSA

militari sono stati "conniventi" con i sostenitori radicali di Jair Bolsonaro, che domenica ... lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva. "Sto aspettando che si abbassi la ..."Una situazione sconfortante", si sfoga la dottoressa Llioshi, al lavoro in una delle tre farmacie H24 della città. "Da noi, di notte, viene gente anche dalla provincia " ci spiega " e non è ... Lula, alcuni militari sono stati conniventi con assalitori - Ultima Ora Alcuni militari sono stati "conniventi" con i sostenitori radicali di Jair Bolsonaro, che domenica scorsa hanno assaltato i palazzi del potere a Brasilia: lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz In ...Dura condanna degli atti di vandalismo compiuti dai sostenitori di Jair Bolsonaro domenica, anche se non tutti sono d'accordo ...