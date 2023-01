Luiss inaugura anno accademico | dottorato Honoris a Ornella Barra

Adnkronos

Lasi conferma nella Top 100 nella classifica del Financial Times Masters in Management 2022, scalando oltre venti posizioni e raggiungendo così il 53esimo posto. Il tasso di occupazione dei ...Inincoraggiamo gli studenti a mettersi in discussione, imparando che nella vita non esistono formule valide in ogni contesto. Attività di volontariato, laboratori di esg, soft skills e sport, ... Università, Luiss inaugura Anno Accademico 2022-2023, sfide innovazione e imprenditorialità La Luiss Guido Carli ha inaugurato oggi l'anno accademico 2022-2023 conferendo il dottorato honoris causa in Management a Ornella Barra, chief operating officer - international di Walgreens Boots Alli ...