L' Ucraina orientale devastata | le immagini satellitari svelano l' apocalisse

Corriere della Sera

Dallo scoppio della guerra in, da Pratica di Mare decollano verso il Mar Nero e l'Est ...velivoli italiani e NATO impiegati nella Air Policing Mission nello spazio aereo dell'Europa. ...Immagini satelittari Maxar mostrano scenari apocalittici nell': Soledar rasa al suolo e i dintorni di Bakhmut, bombardati da razzi, simili a paesaggi lunari. La guerra in, le ... L'Ucraina orientale devastata dai crateri: le foto satellitari che mostrano la distruzione Uno scatto – che solo su Twitter è stato visto da oltre 150mila persone – che mostra in maniera eloquente la situazione in cui versa il Donbass – Bakhmut si trova nella regione di Donetsk, Ucraina ...Le immagini satellitari scattate da Maxar tecnologies rivelano che Soledar, in Ucraina orientale, dove infuria da giorni la battaglia tra russi e ucraini, è rasa al suolo ...