Luca Salatino | la gieffina che non vuole rivedere fuori dalla Casa | “Una brava ragazza | ma…”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è uscitodel GF Vip subito dopo Natale al grido di “aridateme Soraia”, e dopo aver passato le ultime settimane, per sua stessa ammissione, contraddistintostessa vivacità del pouf a forma di tappo nel salotto del GF Vip. Ora, dopo un periodo di compressione lontano dai social,è tornato a parlare con i media ed ha lasciato un’intervista aChi in cui racconta come viveva al GF Vip, chi ha apprezzato di più e chi, invece, non aveva davvero niente in comune con lui., nostalgia del GF? “Mi manca” Oraè a Como, ha presocon Soraia e passa le sue giornate come le passerebbe qualunque uomo che sta ...