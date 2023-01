“Lotto per avere farmaci | 4 giorni per ottenere più acqua calda” | la denuncia di Navalny dal carcere in Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Hato di di aver dovuto combattere “una feroce lotta” per“medicinali di base” e gli è stato rifiutato il ricovero nell’unità medica della sua prigione, situata a 200 chilometri da Mosca. Alexey, l’oppositore di Putin detenuto in una regime severo a Melekhovo, ha riferito al suo team di non ricevere adeguate cure mediche nonostante sintomi simil-influenzali e febbre. E, oltre ai, ha continuato, “ho impiegato quattroperun po’ più di“, precisando che l’amministrazione penitenziaria ha costretto il suo compagno di cella a fare avanti e indietro tra l’unità medica del, colpita da un’epidemia di influenza, e la loro cella. Per i sostenitori di ...