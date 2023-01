Lotta alla camorra | Ercolano conferisce la cittadinanza onoraria ad un carabiniere

Ipsoa

... ma vivere in armonia con la natura, che e' comunque una duraper la sopravvivenza. Poi, un ... Un giorno, smarrito tra le montagne in mezzoneve, rischia di morire assiderato. Viene soccorso ...Conferita la cittadinanza onoraria di Ercolano al maresciallo capo dei Carabinieri Angelo Disanto per il lavoro svolto nellacriminalità e alle estorsioni nella Città degli Scavi. Questa mattina la cerimonia nell'aula consiliare del Municipio con autorità politiche, civili e militari. "Questo consiglio comunale ... Lotta alla povertà: UE approva il Programma inclusione "In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile" ...E’ stato anche segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti, poiché è stato trovato in possesso di una dose di eroina. i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti ...