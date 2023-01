Euronews Italiano

...di Ercolano al maresciallo capo dei Carabinieri Angelo Disanto per il lavoro svolto nella... "Per circa quarant' anni c'è stata a Ercolano unaviolenta che ha condizionato la vita ...Ladi mons. Riboldi fu efficace Non del tutto. Essa avviò una presa di coscienza indispensabile per i successi giudiziari contro la, ma restò anche, in parte, inascoltata perché egli ... Lotta a camorra e racket,cittadinanza onoraria a carabiniere Conferita la cittadinanza onoraria di Ercolano al maresciallo capo dei Carabinieri Angelo Disanto per il lavoro svolto nella lotta alla criminalità e alle estorsioni nella Città degli Scavi. (ANSA) ...«Il coraggio di don Riboldi è stato tradito» dice Piero Perone, il caporedattore de Il Mattino che per anni ha seguito le vicende del vescovo anticamorra. Perone punta il ...