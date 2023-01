Los Angeles | polizia uccide cugino fondatrice Black Lives Matter

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Keenan Anderson, insegnante di 31 anni, è rimasto ucciso dopo che agenti dellalo hanno ripetutamente colpito con una pistola taser tenendolo bloccato a terra. L’uomo era ildi Patrisse Cullors, una dei fondatori di. “Stanno cercando dirmi come George Floyd”, ha gridato a un certo punto il 31enne, secondo quanto si vede nel video della body camera pubblicato ieri dalladi Los. Nel video, che risale al 3 gennaio scorso, si vedono diversi agenti che tengono a terra Anderson: uno che gli mette il gomito sul collo, mentre un altro lo colpisce con il taser per circa 30 secondi e poi ancora per altri 5 secondi. “Miochiedeva aiuto e non l’ha ricevuto, l’hanno ...