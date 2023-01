Lombardia | Majorino | ' decrescita felice non mi appartiene | combatto diseguaglianze'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Io sono assolutamente un sostenitore di politiche di innovazione in campo ambientale riguardanti gli effetti della crisi climatica. Ci vogliono politiche di sviluppo sostenibile. Lanon misul piano culturale: sono per crescere e ridistribuire e combattere le". Lo ha detto Pierfrancesco, candidato alla presidenza della Regionesostenuto da coalizione di centrosinistra e M5s, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. Per, "la crescita deve avere la sostenibilità come obiettivo essenziale; ad esempio sulla questione delle fonti rinnovabili e dell'efficientamento energetico in, noi pensiamo ad un grande piano che faccia fare veri passi ...

Il Fatto Quotidiano

Quello presentato da Letizia Moratti per le regionali innon vuole essere un semplice 'programma elettorale, ma un piano di governo della Regione' ...Attilio Fontana e Pierfrancesco, ...Lo ha detto il candidato del centrosinistra per la presidenza della RegionePierfrancesco, intervistato da Radio Immagina. 'Il populismo - aggiunge- racconta un sacco di ... Regionali Lombardia, Majorino: “Elettori Terzo Polo Ci sarà spostamento verso di me per battere… Il candidato del centrosinistra sta lavorando a una proposta precisa sul tema, l'assessore uscente stoppa: "Raddoppierebbe il costo per la Regione". Sullo sfondo uno dei temi di maggiore competenza de ...Peter Gomez intervista i candidati di Lazio e Lombardia: 6 interviste in diretta per 6 candidati. Da Attilio Fontana a Francesco Rocca, passando da Alessio D'Amato, Donatella Bianchi e Pierfrancesco M ...