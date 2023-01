Lolita Lobosco anticipazioni | Nunzia rischia moltissimo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Arrivano ledi. Adessoe il futuro sembra incerto. Ecco cosa succederà Il 9 gennaio 2023 è tornata in tv, la fiction targata Rai con la protagonista Luisa Ranieri. Si tratta di una serie particolarmente amata e apprezzata dai telespettatori, i quali hanno dimostrato di essersi affezionati alle bellissime interpretazioni della bravissima attrice. Ma ora vorrebbero sapere cosa succederà nelle prossime puntate. Arrivano ledi: ecco che cosa succederà nelle prossime attesissime puntate, FormatonewsLa serie tv torna il 15 gennaio a partire dalle 21:25 in prima serata. Saranno sei le nuove ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Luisa Ranieri svela nel talk di Rai1 che mamma è: 'Accogliente e protettiva' La moglie di Luca Zingaretti ed interprete di Le indagini di2 ha aggiunto che il primo incontro con il ...Luisa Ranieri svela nel talk di Rai1 che mamma è: 'Accogliente e protettiva' La moglie di Luca Zingaretti ed interprete di Le indagini di2 ha aggiunto che il primo incontro con il ... Lolita Lobosco 2, la frase di mamma Nunzia sulla fattura ai pugliesi scatena i commenti social Per Apulia Film Commission, i dati di ascolto registrati con il primo episodio della seconda stagione di Lolita Lobosco, sono motivo di grande soddisfazione. Non lo nasconde il direttore ...Gli ascolti tv della domenica, con il ritorno dei palinsesti (quasi) regolari dopo le Feste. Non c’è gara tra la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 e il film proposto da Canale 5. Ascolt ...