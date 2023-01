Corriere dello Sport

... la Saudi League , attraverso l'ingaggio di due grandi star: Cristiano Ronaldo , già sbarcato in Arabia, e Leo Messi , che i sauditi proveranno a convincere con un'da capogiro.Per sostituirlo non con Milinkovic - Savic: 'Lo ha cercato in tutti i modi, ma è stata spiazzata da un'di sessanta milioni di sterline dall'Arsenal. Sono 69 milioni di euro ed è una ... "L'offerta pazzesca a Messi per raggiungere Ronaldo in Arabia" Secondo il 'Mundo Deportivo', l'Al Hilal sarebbe pronto a offrire alla 'Pulce' un ingaggio faraonico: i dettagli ...Matias Soulé è una delle belle sorprese della Juve di questa stagione con alcune giocate d'alta scuola che sono state notate in Europa.