Loculi in cimitero | arrestato vice presidente Provincia Caserta

ilmessaggero.it

I fatti riguarderebbero l'assegnazione deicimiteriali nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta) di cui Crisci, esponente dei Moderati, è stato vice sindaco ed è attualmente consigliere ......Dda di Napoli per associazione a delinquere di stampo mafioso per reati di corruzione che riguardanocimiterali. L'indagine è stata condotta dalla Finanza di Marciaise e riguarda il... Posti finiti al cimitero, il sindaco requisisce i loculi già venduti La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito sei misure cautelari nell’ambito di una indagine della DDA di Napoli. In carcere è finito, tra gli altri, il vice presidente della Provincia di Caserta, Pa ...La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito sei misure cautelari nell'ambito di una indagine della DDA di Napoli. In carcere è finito, tra gli altri, il vice presidente della Provincia ...