Lo Zimbabwe contro le multinazionali | stop all’export di litio grezzo “Vogliamo sviluppare l’industria locale”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Pochi giorni fa loha deciso di proibire le esportazioni diin forma grezza. Il minerale è indispensabile per la costruzione di batterie elettriche, sia per auto che per computer o telefoni, e negli ultimi due anni il suo valore è cresciuto di oltre 10 volte. Secondo il paese africano però il fatto che ilvenga semplicemente estratto nelle sue miniere e poi lavorato altrove comporta una perdita consistente per le casse pubbliche, sinora almeno 1,7 miliardi di euro su un’ economia che vale complessivamente 28 miliardi. “Se continuiamo a esportarenon andremo da nessuna parte.vedere lo sviluppo delle batterie alnel paese”, ha affermato il viceministro delle miniere Polite Kambamura. Lo, dove ...

Il Fatto Quotidiano

... Shepherd Makunura, attraverso il cricket : lui era l'allenatore per la squadra maschile dello, ma ha saltato la Coppa del mondo T20 dello scorso anno a causa di una battagliala ...Per gli orsi polari in Canada, i cani selvatici in, i puma in Cile, i leoni in Botswana, ... disponibile anche on demand Patrick Wilson è in lottail crimine in un thriller con Ian ... Lo Zimbabwe contro le multinazionali, stop all’export di litio grezzo Una brutta notizia arriva dalla Francia: è morto a 40 anni Modeste M’Bami, medaglia d’oro col Camerun alle Olimpiadi di Sidney 2000 ed ...