LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 49-60 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | gli ospiti allungano nel terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-63 FINISCE IL! 53-63 Bellissimo canestro di Mickey sulla sirena del. 51-63 Tiro da tre pesantissimo di Papanikolaou. 51-60 Piazzato di Mickey. 35” sul cronometro. 49-60 McKissic consegna il +11 ai compagni con una grande giocata. Momento davvero difficile per i padroni di casa. 49-58 Tripla dall’angolo di Vezenkov. 49-55 Canestro da appena dentro l’area di Lundberg. Le V Nere restano attaccate a questa partita. 47-55 Risponde Canaan. 47-53 Schiacciata di Bako! 45-53 Ojeleye segna i primi punti per la squadra di casa dopo un parziale di 11-0 in favore degli. 43-53 Walkup completa il gioco da tre. +10. Bruttissima partenza dellain questo ...