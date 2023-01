LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 38-42 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | finisce un primo tempo equilibrato

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:34 INIZIA IL TERZO QUARTO! 21:27 I secondi venti minuti si preannunciano davvero spettacolari. A tra poco per la ripresa, restate con noi! 21:23 In casa emiliana ci sono da segnalare gli 11 punti e 3 assist di Milos Teodosic (non passano però inosservate anche le sei palle perse dal serbo) e gli 8 punti di Tornike Shengelia. Bene invece finora per gli ospiti soprattutto Vezenkov e McKissic, autori rispettivamente di 9 e 8 punti. 21:20 È stato unmoltoquello visto allaSegafredo Arena. L’è partito meglio, ma poi le V Nere hanno reagito soprattutto grazie a Milos Teodosic. Nel secondo quarto non ci sono stati poi grossi scossoni e all’intervallo il punteggio dice dunque 38-42. 38-42 ...