LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 22-22 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | Teodosic trascina i compagni al pareggio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABartzokas chiama il time out. 5’02” sul cronometro. 30-30 Bako si fa spazio sotto canestro e realizza il canestro delsubendo anche fallo. Potenziale gioco da tre. 28-30 Mickey viene lasciato solo dalla difesa avversaria e tutto solo segna il -2. 26-30 Lountzis dall’angolo. Canestro fotocopia a quello di poco fa. 26-27 Pajola finta il tiro da tre, entra in area e con una parabola molto alta trova i due punti. 24-27 Tripla dall’angolo di Peters. 24-24 Risponde Mickey dopo una piccola fase di confusione. 22-24 Rimessa studiata degli ospiti: la palla arriva a McKissic che al volo trova il primo canestro del secondo periodo. INIZIO SECONDO QUARTO! 20:52 Dopo un inizio difficile, le V Nere si sono rialzate grazie a un grandissimo Milos. Il serbo è entrato a meno di ...

Virtus Bologna-Olympiacos in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Palla a due alla Virtus Segafredo Arena questa sera, dove per la diciannovesima giornata di stagione regolare di EuroLegue, arriva l'Olympiacos Pireo, scivolato al secondo posto dopo ...