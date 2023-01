LIVE – Real Betis-Barcellona 0-1 | Supercoppa spagnola 2023 DIRETTA

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladi, match valido per la semifinale di. Tutto pronto per il proseguio della competizione dove, a contendersi il trofeo, saranno quattro delle squadre più blasonate del campionato iberico. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di giovedì 12 gennaio. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (40? Lewandowski) 40?- GOOL!!! Lewandowski sblocca ...

Non riuscite a decidere cosa guardare in TV stasera Non cercate oltre! Ecco il palinsesto televisivo completo di tutte le principali reti ...Commenta per primo IlMadrid aspetta, Betis e Barcellona vogliono raggiungerlo in finale di Supercoppa spagnola. Si gioca stasera alle 20 la seconda semifinale tra i campioni in carica della Coppa del Re, i ... Real Madrid - Valencia live: Calcio - Supercoppa Spagnola Il giocatore preferirebbe vestire la maglia del Milan, anziché quella del Real Madrid. Novità in arrivo per il talento spagnolo nei prossimi giorni Il Milan è chiamato a leccarsi ...Valencia di Mercoledì 11 gennaio 2023 in diretta: successo sofferto dei Blancos che si sono visti pareggiare il gol di Benzema da Lino RIYAD - Mercoledì 11 gennaio 2023, allo Stadio Internazionale Re ...