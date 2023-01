LIVE – Napoli-Juventus | Spalletti in conferenza stampa DIRETTA

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Latestuale delladi Lucianoin vista di, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023. li azzurri tornano in campo dopo la vittoria in casa della Sampdoria. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questo pomeriggio a partire dalle ore 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFA”RE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

Dopo il passaggio di Bereszynski dalla Samp alcon Zanoli che fa il percorso inverso, arriva ... NEWS E TRATTATIVEMATHEUS MARTINS ALL'UDINESE (dalla Fluminense) L'attaccante esterno ...Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ... Il loro tabellone si incrocerà con quello die Cremonese. I rossoblù hanno dovuto eliminare prima ... LIVE Napoli-Olimpia Milano 87-81, Serie A basket in DIRETTA: impresa della GeVi al PalaBarbuto, Olimpia ko all'overtime! Michineau e Howard protagonisti La diretta testuale della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Juventus, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023 ...Napoli Est, sport inclusivi e gratuiti: al via football integrato, tiro con l’arco, yoga e altri corsi. Opportunità per giovani e famiglie con il progetto SCINN.