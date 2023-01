LIVE Milan-Torino sullo 0-1 | ai supplementari Adopo in contropiede!

(Di giovedì 12 gennaio 2023)(calcio d'inizio alle ore 21) è il secondo ottavo di finale in Coppa Italia all'indomani della vittoria in rimonta...

Calciomercato.com

A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...Oggi, invece, è il turno dei 'cugini' deldi Stefano Pioli, che arrivano all'appuntamento dopo il clamoroso 2 - 2 interno contro la Roma di José Mourinho dopo essere stati sul doppio vantaggio ... LIVE Milan-Torino sullo 0-0: si va ai tempi supplementari | Primapagina SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE Finisce così, il Toro è ai quarti di finale. 16' Ultimi sessanta secondi. Scintille in campo intanto. Sarà sicuramente prolungata nuovamente ...105' Inizia il secondo tempo supplementare. Torino ormai chiuso nella propria area di rigore, il Milan continua a buttare palloni in mezzo all'area. Saranno quindici minuti di fuoco a ...