LIVE – Le Cannet-Milano | gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Latestualedi Volero Le-Vero, partita valevole per la terza giornata della Pool B di Cev2022/di. Le ragazze di Marco Gaspari proseguono la loro avventura nella massima competizione continentale per club. Orro e compagne vanno a caccia del terzo successo per rimanere a punteggio pieno in vetta al girone e avvicinarsi sempre più al passaggio del turno. La formazione francese, reduce da un successo ed una sconfitta, proverà invece a sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 12 gennaio a La Palestre di Le ...

OA Sport

19:55 Con questo risultato Milano vola in testa al gruppo B con 2 vittorie e 6 punti, Leinsegue con 3 (una vittoria ed una sconfitta). Stysiak MVP della partita. 21 - 25 Non sbaglia questa volta, la chiude Davyskiba!... ma non bisogna sottovalutare la formazione romena, sconfitta solo al tie - break da Le. Si ... Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella sfida Blaj - Milano di Champions ... LIVE Le Cannet-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata del girone preliminare di Champions League femminile di pallavolo tra il Volero Le Ca ...Follow the CEV Champions League Volleyball match between Volero Le Cannet (W) and Vero Volley Milano (W) with Eurosport UK. The match starts at 20:00 on 12 January 2023. Find up to date CEV Champions ...