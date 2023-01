LIVE Le Cannet-Milano | Champions League volley femminile in DIRETTA | lombarde a caccia del tris

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46: La squadra lombarda torna in campo indopo il bel successo centrato in trasferta in Piemonte contro Pinerolo per 3-0, terza vittoria consecutiva in Serie A1, quarta se si considera la vittoria in Romania contro il Blaj in. Finora il Veroinha battuto 3-0 in Dnipro fra le mura amiche e 3-1 in trasferta l’Alba Blaj. 19.43: Di fronte ci sono la capolista del girone B, la squadra milanese che va adel terso successo a fila e la terza in classifica, la squadra francese che finora ha giocato due tie break: uno perso contro le ucraine del Dnipro e uno vinto tra le mura amiche contro le rumene dell’Alba Blaj. 19.40: Buonasera agli ...