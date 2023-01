LIVE Le Cannet-Milano 3-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | giovani russe scatenate | le lombarde alzano bandiera bianca

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.08: Akimova e Kotikova (premiata MVP del match) migliori in campo per un Leche farà parlare di sè, soprattutto le suegiocatrici. Non troppa determinazione in casa Vero, con le milanesi poco efficaci in attacco e letteralmente dominate nel quarto e quinto set 22.07: Il Verosi è fermato alla fine del terzo set. Avanti 2-1 lesono crollate nel finale sotto i colpi dellessimeche compongono gran parte della squadra francese 6-15 La chiude Akimova, di gran lunga migliore in campo. Ledi Leriescono a battere3-2 6-14 Mano ...