LIVE Fiorentina-Sampdoria 0-0

Agenzia ANSA

Al Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, ......- Sampdoria verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itDopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro il Sassuolo, lascende in campo alle 18 per gli ottavi di ... Coppa Italia: Sampdoria Fiorentina La Fiorentina ha un'occasione ghiottissima quest'oggi in Coppa Italia: battere la Sampdoria, accedere ai quarti di finale contro il Torino e continuare nella striscia positiva di ...Coppa Italia 2022/2023. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Sampdoria: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.